Com um concerto no Super Bock Super Rock à porta, Isaura apresentou ao INSIDE a sua banda, falou-nos da forma como as novas canções de "Human", editado há bem pouco tempo, ganham vida em palco e, na companhia dos seus músicos, interpretou 'Closer', aquele que considera o seu tema "mais leve". Aconteceu tudo no HAUS, estúdio que os PAUS mantêm em Lisboa.

"Houve um dia em que fiz a canção mais leve que tenho, uma canção que contempla as coisas boas que nós temos e as pessoas que fazem coisas boas por nós. O refrão é 'come closer', aproximarmo-nos um bocadinho das pessoas. Gosto dessa energia", afirma.

Isaura atua este sábado, dia 21, no Super Bock Super Rock, em Lisboa. O concerto, para o qual a artista reserva "algumas surpresas", é às 17h30 no palco EDP do festival do Parque das Nações.

Para ver no vídeo no topo desta página.