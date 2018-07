Reagindo às notícias que dão conta da entrada da Live Nation, a maior empresa de entretenimento ao vivo, em Portugal, num futuro próximo, Álvaro Covões - diretor-geral da Everything Is New - admite que "a lei natural do mundo global é os grandes conglomerados entrarem por aqui adentro”.

Contudo, o organizador do NOS Alive acredita que “continuam a existir empresas independentes com muita força".

