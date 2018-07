O que andam a fazer Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, The xx, Travis Scott, Benjamin Clementine e Julian Casablancas nas vésperas do regresso a Portugal para concertos entre Algés e o Parque das Nações, em Lisboa? Medimos forças entre os figurões do NOS Alive e do Super Bock Super Rock, dois dos maiores festivais do verão musical português.

Ainda nesta edição do BLITZ MAG: mais uma bela homenagem aos Xutos (agora por parte dos fãs), entrevista com as Ibeyi e o 'épico' novo vídeo dos Linda Martini, que partem literalmente tudo.