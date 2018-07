“Há uma falta de estratégia total para o turismo”, considera Álvaro Covões, diretor-geral da Everything Is New, em entrevista à BLITZ. “Não basta só construir hotéis e alojamento local. Conteúdos zero. Aparecem um restaurantezinhos e não aparece mais nada”, acrescenta o empresário de espetáculos ao vivo, presidente da Associação de Turismo Militar e um dos impulsionadores da Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE).

“Nós não temos os Rembrandts, os Van Goghs e os Picassos. A única hipótese que temos nas artes é com exposições temporárias. Mas para termos exposições temporárias temos que ter galerias”, defende Covões.

Para ver no vídeo no cimo desta página.