Questionado pela BLITZ sobre o aumento do preço de alguns bilhetes dos concertos e festivais (a título de exemplo, o passe do NOS Alive custa, em 2018, mais 20 euros que no ano passado), Álvaro Covões afirmou à BLITZ que "alguns preços têm vindo a aumentar", mas garante que "não é um fenómeno local".

"Se compararem os preços [em toda a Europa], continuamos a ter dos [bilhetes] mais baratos da Europa", afirma o diretor-geral da Everything Is New. Para ver em mais um excerto da entrevista no vídeo que está no topo desta página.