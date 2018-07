Elisa Rodrigues, The Happy Mess, Jonathan Wilson, Carolina Deslandes, Encore Project (Homenagem aos Heróis do Mar), D'Alva e Moullinex: todos eles participaram no INSIDE, o programa semanal de música ao vivo da BLITZ nos últimos meses. Veja o novo 'best of' do INSIDE no vídeo do topo desta página.