"Tentámos internacionalizar o festival, torná-lo conhecido, pô-lo no roteiro dos grandes festivais do mundo… e conseguimos", afirma em entrevista à BLITZ Álvaro Covões, responsável máximo pelo NOS Alive e diretor-geral da Everything Is New, empresa que o organiza.

Para ver no excerto da entrevista em vídeo no cimo desta página.