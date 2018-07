Os Killers foram um dos cabeças de cartaz do segundo fim de semana do Rock in Rio. Na passada sexta-feira, à mesma hora do concerto dos Xutos & Pontapés e pouco antes de os norte-americanos subirem ao palco, Rui Miguel Abreu falava com Ronnie Vannucci Jr, um dos membros fundadores que persistem na versão 'ao vivo' da banda de Brandon Flowers. Memórias de Portugal e a presença do Presidente da República no evento foram alguns dos assuntos abordados. Para ver no vídeo no topo desta página.