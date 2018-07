O INSIDE da BLITZ visitou o 'laboratório' e 'quartel-general' de Moullinex, onde Luís Clara Gomes - mentor do projeto - assumiu o seu estatuto de 'nerd' dos synths e nos mostrou alguns dos seus itens mais curiosos, alguns datando dos anos 70 do século XXI.

Como é de música que se faz o INSIDE, vemos Luís e a sua banda a interpretarem 'Work It Out' e, no final, 'Dream On', o mais recente single. Trata-se da primeira composição do produtor e DJ desde a edição de "Hypersex", em 2017. Marca também a estreia de Moullinex na Majestic Casual, editora e plataforma de curadoria 'online'.

A digressão de "Hypersex" continua na estrada. Estas são as próximas paragens de um espetáculo multimédia, onde a música de Moullinex se cruza com imagens gravadas em tempo real e projetadas em palco:

21 de Julho - Brixton Jamm, Londres, Inglaterra

26 de Julho - Festival Mêda+, Portugal

28 de Julho - Low Festival, Benidorm, Espanha

17 de agosto - Festival O Sol da Caparica, Costa de Caparica, Portugal (DJ set)