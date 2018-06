No passado sábado, os Muse foram o principal destaque do maior palco do Rock in Rio. Algumas horas antes da subida ao palco Mundo, Matt Bellamy, vocalista e guitarrista da banda britânica, falou com o jornalista da SIC André Pacheco. A relação com o público português, a evolução no som da banda e o próximo álbum do grupo foram alguns dos assuntos abordados na conversa.

As memórias de outros concertos por cá foram também avivadas, mas Matt Bellamy - sem se aperceber - confundiu-se. "Há muito tempo, 12 anos talvez, tocámos aqui bem antes dos Limp Bizkit. Como era diferente a música na altura!". A estreia dos Muse no Rock in Rio deu-se, na verdade, em 2008, tendo os Muse tocado no mesmo dia de Linkin Park, mas se andarmos para trás 18 anos encontramos realmente a 'memória perdida' de Matt Bellamy: foi, na verdade, na edição de 2000 do Festival da Ilha do Ermal, em Vieira do Minho, que os Muse tocaram "algumas bandas antes" de Fred Durst e companhia.

