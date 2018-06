Alex D'Alva Teixeira e Ben Monteiro estão de regresso com 'Verdade Sem Consequência', primeiro single do segundo álbum da banda, com edição prevista para 12 de outubro.

O INSIDE da BLITZ foi à sala de ensaios da banda e falou com a dupla sobre a sonoridade mais 'pesada' do novo single, um olhar sobre os tempos que vivemos que começa com os versos "Não há verdade sem consequência / Mas há uma diferença entre não saber e não querer saber". Esta foi, de resto, a primeira vez que o grupo - na sua versão mais completa - ensaiou a canção.

"Apesar de a nossa música ser pop, acho que encontrámos na pop uma plataforma para explorar a música da forma mais livre. Se fizéssemos hip-hop ou rock, não teríamos essa liberdade para criar. No entanto, eu acho que este disco [que sairá em outubro] não reflete o que está a acontecer na contemporaneidade da pop. Acima de tudo porque não é um disco de pop comercial e torna-se difícil olhar para as canções do álbum e compará-las com as canções que estejam a passar numa rádio mais dedicada ao género", afirma Alex D'Alva.

Sobre a sonoridade do segundo disco, o cantor revela: "Há guitarras em todas as músicas, há bué shoegaze neste álbum".

Para ver no vídeo no topo desta página.