Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, revelou em entrevista à BLITZ que o primeiro dia da edição deste ano, o próximo sábado, que tem como cabeças de cartaz os britânicos Muse, pode ser "o próximo da fila" a esgotar: "está muito disputado".

Medina diz, também, que o dia de Muse está a vender "muito bem fora de Portugal". Recorde-se que o único dia já esgotado da edição deste ano é o próximo domingo, que tem no cartaz nomes como Bruno Mars, Anitta, Demi Lovato ou Agir.

Entre as grandes novidades da edição deste ano, expectativas em termos de público e a recente parceria com a Live Nation, a vice-presidente do evento avança alguns detalhes sobre os concertos de Katy Perry ou Xutos & Pontapés, que estão a preparar um concerto "muito especial". Veja a entrevista completa no vídeo acima.