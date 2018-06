José Mário Branco regressa com "Inéditos 1967-1999", um disco duplo que reúne canções feitas para filmes, maquetes restauradas, singles e temas 'perdidos'. A esse propósito, deu à BLITZ uma longa entrevista da qual pode ver um excerto no topo desta página, que aborda a ligação do músico ao 'mestre' José Afonso.

"A minha geração - Adriano [Correia de Oliveira], Sérgio [Godinho], eu, Vitorino -, como tinha esta esteira muito forte do mestre, tinha a tendência para ir à procura do estilo dele. Demos cabo das gargantas para seguir o Zeca Afonso”.