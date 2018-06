Têm sido dias em cheio: o regresso dos festivais coroou Nick Cave no Porto, os Queen voltaram com Adam Lambert e comoveram 17 mil pessoas na Altice Arena, Madonna dançou com 'batukaderas' de Cabo Verde, os Arcade Fire arriscaram fazer um vídeo para a sua canção mais odiada, Childish Gambino interpretou - de surpresa - o seu 'This Is America' numa noite de 'open mic'... e Lady Gaga estreia-se como protagonista no cinema.

