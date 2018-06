"Human", o álbum de estreia de Isaura, é um dos principais destaques do EM ESTREIA, que também passa os ouvidos (e os olhos) pelo regresso de Dave Matthews Band, Lily Allen e Lykke Li, pelo debute da jovem inglesa Jorja Smith (que vem cá ao Super Bock Super Rock em julho) e por mais um álbum com dedo de Kanye West - desta vez na companhia de Kid Cudi. A apresentação deste programa está a cargo de Lia Pereira e Luís Guerra.

Para ver no vídeo do topo desta página e na SIC Radical no próximo domingo às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte e noutras ocasiões ao longo da semana).