Os Heróis do Mar foram homenageados com um espetáculo especial que resultou de uma encomenda artística do festival EA Live 2018, no passado dia 30 de maio, no Coliseu de Lisboa. Denominado Encore Project, o espetáculo juntou Francisco Rebelo (diretor artístico do mesmo) a Rui Pregal da Cunha, vários músicos 'de banda' e uma orquestra numerosa na interpretação dos maiores clássicos do histórico grupo dos anos 80 portugueses. Foi o culminar de uma noite que levou à mais emblemática sala da capital nomes como Legendary Tigerman, Mão Morta ou Linda Martini.

Para o INSIDE da BLITZ o projeto interpretou duas canções, registadas em exclusivo no ensaio geral do evento, na mesma sala onde um dia depois seria aclamado. Ouçamos - e vejamos - 'O Inventor' e 'O Amor'. Que vivam os Heróis.