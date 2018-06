“Dizem que os selfie sticks servem para tirarmos fotos a nós mesmos... Pois eu acho que servem para tirarmos fotos a nós mesmos, com as pessoas de quem gostamos muito!”. Foi assim que Brian May se dirigiu ontem ao público, antes de começar a tirar fotos com a plateia e as bancadas da Altice Arena de fundo.

Veja aqui um breve vídeo desse momento, bem como um vídeo de 'Bohemian Rhapsody' e um solo de guitarra de Brian May.