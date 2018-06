As Breeders atuam neste segundo dia do NOS Primavera Sound e a BLITZ falou com a banda sobre as recordações que guardam de Portugal, onde não vinham tocar há cinco anos. Kim Deal, Kelley Deal, Josephine Wiggs e Jim Macpherson relembraram alguns episódios da passagem pelo festival do Porto há cinco anos e também do concerto que deram em Lisboa em 2002. Veja o vídeo.