Moullinex atua esta noite no NOS Primavera Sound, levando ao palco Super Bock o mais recente álbum, “Hypersex”. A BLITZ falou com o músico, que estará presente nos restantes dias do festival do Porto, e pediu-lhe para traçar o seu roteiro ideal. “O cartaz é bom todos os dias”, conclui, depois de destacar algumas das suas preferências.

Sobre o concerto que dará hoje, a partir das 23h20, Luís Clara Gomes destaca algumas novidades: há vídeos e arranjos novos para algumas canções e também a estreia ao vivo do novo single, ‘Dream On’. “Vamos fechar o palco, o que é um privilégio muito grande”, diz, antes de revelar que depois da sua atuação ainda quer assistir ao DJ set de Motor City Ensemble.