Todos os vídeos do momento e as notícias que estão a dar que falar no mundo da música: esta semana, Iryna Shev apresenta o BLITZ Mag, onde a partida de Dave Grohl na Suécia, os momentos familiares de Adam Levine, dos Maroon 5, e de Kanye West e o enorme vídeo novo de Legendary Tigermna estão em merecido destaque.