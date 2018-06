Depois de uma longa temporada em Los Angeles, onde chegou ainda adolescente, o norte-americano Jonathan Wilson pondera agora mudar-se para o deserto de Joshua Tree.

Assim nos contara, pelo menos, no início do ano, quando o entrevistámos a propósito do seu novo disco, “Rare Birds”. E, na passagem recente pela redação da BLITZ, confirmou os seus planos.

“Feito maluco, comprei 12 hectares de areia no deserto, sem nada lá”, confirma. Veja acima o vídeo.