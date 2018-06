"Pela primeira vez na vida, ouvi a minha voz interior e segui a minha intuição", afirma Carolina Deslandes, visivelmente orgulhosa de "Casa", o seu novo álbum. Para o INSIDE da BLITZ interpretou 'Avião de Papel' e 'Adeus Amor Adeus', acompanhada à guitarra por Diogo Clemente, o produtor do álbum e seu marido. O local, esse é especial: foi no estúdio de Diogo Clemente que as canções de Deslandes ganharam forma e é ali que a artista volta agora para, num registo íntimo e cru, cantar dois dos temas mais marcantes do seu disco mais recente.

Para ver, sem mais demoras, no vídeo localizado no cimo desta página.