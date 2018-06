“YE”, o novo álbum de Kanye West, é um dos destaques do EM ESTREIA desta semana. Apresentado numa festa no campo, esta quinta-feira, o álbum teve direito a churrasco e 'listening party' à fogueira.

O regresso do cavalheiro Tillman (aka Father John Misty) é outro dos pontos altos desta edição, em que Lia Pereira e Luís Guerra passam também os ouvidos em novos discos de Ben Howard, Valas, Neko Case e Natalie Prass. Para ver no vídeo do topo desta página e na SIC Radical no próximo domingo às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte e noutras ocasiões ao longo da semana).