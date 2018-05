Tudo o que está a mexer: do vídeo de Taylor Swift em Swansea que está a dar que falar até à 'boy band' sul-coreana que conquistou os Estados Unidos, passando por conversas saborosas com David Fonseca, Aurea e Shawn Mendes, uma vista de olhos sobre os destaques do NOS Primavera Sound, um momento ternurento de Alicia Keys e o regresso dos Queen a Portugal. Esta semana, com apresentação de Cristiana Reis.

Tudo no vídeo que pode ver no topo da página e na SIC Radical, sábado, às 12h30.