O novo festival EA LIVE leva esta quarta-feira, dia 30, ao palco do Coliseu de Lisboa a 30 de maio 8 horas de música portuguesa com concertos de Legendary Tigerman, Mão Morta, Linda Martini, Samuel Úria, You Can't Win Charlie Brown, Luís Severo e Allen Halloween.

No final será apresentado um projeto exclusivamente criado para o festival, uma homenagem aos Heróis do Mar com a participação do vocalista da histórica banda, Rui Pregal da Cunha, conduzida por Francisco Rebelo. A BLITZ esteve no ensaio geral, esta terça, no Coliseu dos Recreios, e conversou com as duas caras visíveis e pode ver e ouvir um pouco de 'O Inventor', uma das canções que serão interpretadas. Para ver no vídeo no topo desta página.

As portas abrem às 17h00 e pode consultar aqui os horários e todas as informações úteis.