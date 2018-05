Editou este ano "Rare Birds", terceiro álbum a solo de um percurso que começou nos anos 90 nos Muscadine. Entre a folk e o rock psicadélico, o músico sediado na Califórnia é também conhecido por ser o produtor de todos os álbuns de Father John Misty e, mais recentemente, podemos vê-lo a ocupar o posto de guitarrista na banda de Roger Waters (canta também as partes de David Gilmour em alguns clássicos da banda britânica).

Foi, aliás, a propósito da recente vinda do ex-Pink Floyd a Portugal que Wilson deu um salto a Paço de Arcos para visitar a BLITZ, dar-nos uma entrevista (alguns excertos podem ser vistos no vídeo em cima) e tocar em exclusivo para o INSIDE uma versão acústica do seu magnífico single 'There's a Light'.