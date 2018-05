David Fonseca, que amanhã lança o novo “Radio Gemini”, deu uma entrevista à BLITZ, que poderá ver na íntegra muito em breve.

Nesta conversa, o músico português, que apresenta “Radio Gemini” ao vivo no próximo sábado, 26 de maio, no Centro Cultural Olga Cadaval, falou sobre a inspiração das novas canções e outros temas, como a edição deste ano do Festival da Canção, na qual foi convidado a participar.

“Fui convidado e pensei sobre isso”, revela David Fonseca. “Não vou dizer que nunca hei de participar, porque não sei o futuro, mas não tenho grande vontade de participar, especialmente depois das polémicas [que rodearam o evento]; essa parte nada tem a ver com música”, considera.

“Eu pergunto-me: o que é que aconteceu às outras canções que concorreram? Parece que desaparecem num ato um bocadinho inglório. As canções da Isaura ['O Jardim'], do Júlio Resende ['Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada'] e outras também teriam merecido muito tempo de antena”.



“Radio Gemini” sai amanhã, 25 de maio. No próximo sábado, dia 26, David Fonseca toca no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Os bilhetes custam entre 15 euros e 18,50 euros.