Aurea, que esta quinta-feira apresenta o seu novo álbum, “Confessions”, ao vivo no Radio Hotel, em Lisboa, deu uma entrevista à BLITZ, que poderá ler na íntegra muito em breve.



Sobre a participação no Festival da Eurovisão de Cláudia Pascoal, que pertenceu à sua “equipa” no programa televisivo "The Voice", comentou Aurea: “Gosto muito da Cláudia. Acho-a uma cantora espetacular, incrível. Para mim, o lugar [no festival da Eurovisão] foi muito injusto”. Para ver no vídeo no topo desta página.