Agir lançou recentemente "No Fame", o seu terceiro álbum de estúdio, e sentou-se à conversa com a BLITZ para falar sobre a sua música, a fama e a imagem que projeta.

Confrontado com o seu sucesso entre o público infantil, o músico garante que não faz música "para crianças de 6 ou 7 anos" e admite não perceber a razão do impacto da sua música entre os mais novos. "Custa-me perceber como é que, do nada, um miúdo de 7 anos gosta de Agir, mas fico contente", acrescenta.

