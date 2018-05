Foi um dos momentos mais emocionantes da primeira noite de Roger Waters na Altice Arena, em Lisboa.

No passado domingo, o veterano dos Pink Floyd chamou ao palco um grupo de crianças portuguesas, para dançarem e “marcharem” ao som de 'Another Brick in the Wall'.

“Estas são as vossas crianças, e são lindas!”, exclamou Roger Waters no final daquele tema, pedindo uma generosa salva de palmas para os jovens do Centro Social e Comunitário do Bairro da Flamenga.

Veja aqui:

