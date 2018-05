É invariavelmente um dos momentos mais esperados de qualquer concerto de Roger Waters: 'Wish You Were Here', o clássico dos Pink Floyd, foi recebido com emoção, na passagem do britânico e da sua banda pela Altice Arena, em Lisboa, esta semana.

Veja aqui:

Já no segundo 'ato' do espetáculo, que foi dividido ao meio por um intervalo de 20 minutos, o público foi surpreendido pelo aparato cénico reminiscente da era “Animals” (1977). Do teto da sala desceram numerosos ecrãs gigantes, nos quais foram projetadas imagens de teor político.



Veja aqui 'Dogs', cantada por Jonathan Wilson:

Veja aqui a reportagem do concerto de Roger Waters na Altice Arena, em Lisboa, no passado domingo.