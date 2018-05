Os portugueses The Happy Mess apresentaram em abril o seu terceiro álbum, "Dear Future". Produzido por Rui Maia (dos X-Wife e Mirror People), o novo registo da banda liderada pelo cantor, guitarrista e compositor Miguel Ribeiro aposta numa sonoridade que bebe do pop/rock alternativo elegante dos anos 80 (mas não só, como a banda faz questão de frisar).

De notar que neste álbum participa Joana Espadinha, cantora e compositora com carreira a solo e finalista do último Festival RTP da Canção (com 'Zero-Zero', canção composta por Benjamim), novo membro da banda e ocupante do lugar deixado vago por Joana Duarte.

O INSIDE encontrou a banda no estúdio de João Só, que faz uma pequena participação neste vídeo, e o grupo presenteou-nos com 'Dressed to Kill", canção composta em Paredes de Coura, "pensado para ser lado B, mas que acabou por se tornar um tema de que as pessoas gostam muito". Canção tranquila e a duas vozes, "tem a ver com os diabinhos que todos temos: o bom e o mau".

A não perder no vídeo que encontra no topo desta página.