Agir lançou recentemente "No Fame", o seu terceiro álbum de estúdio, e sentou-se à conversa com a BLITZ para falar sobre a sua música, a fama e a imagem que projeta.

Sobre este aspeto, o músico considera que a sua imagem não o terá ajudado ao longo da carreira, "mas eu não sou pessoa de me indignar".

"Ha pessoas mais tolerantes [que outras]. Tem a ver com a sorte ou azar [da pessoa] com quem me deparo nesse dia, mas não me sinto um injustiçado, de maneira nenhuma", afirma.