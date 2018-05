"Tell Me How You Really Feel", o novo álbum de Courtney Barnett - que ainda no ano passado fez um a meias com Kurt Vile - é o destaque maior do EM ESTREIA desta semana, apresentado por Luís Guerra e Mário Rui Vieira.

Parquet Courts, Stephen Malkmus, James Bay, Os Azeitonas e Ash compõem a seleção da BLITZ no que toca a novidades discográficas desta semana.

Para ver no vídeo em cima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).