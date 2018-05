O vídeo conceptual dos Arctic Monkeys para 'Four Out of Five' é um dos principais destaques deste BLITZ MAG, que passa os olhos também por um clip político de Lenny Kravitz, o polémico vídeo de Rita Ora que - dizem as vozes detratoras - "alimenta o voyeurismo masculino", as novas canções de Salvador Sobral e David Fonseca, as novidades do EDP Vilar de Mouros, as fotos de Dua Lipa no Douro, mais um momento inesperado de Dave Grohl e um incrível Freddie Mercury interpretado por Rami Malek.

Tudo no vídeo que pode ver no topo da página e na SIC Radical, sábado, às 12h30.