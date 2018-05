Elisa Rodrigues lançou o primeiro álbum em 2011, nas águas do jazz, com Júlio Resende ao piano. "Heart Mouth Dialogues" tem agora o seu sucessor, "As Blue as Red", em que a cantora portuguesa junta à equação os blues e não só.

Pelo meio, gravou um disco com os ingleses These New Puritans, andou com a banda inglesa na estrada (com ela atuou nas primeiras partes de concertos de Björk) e foi uma das vozes que acompanharam Rodrigo Leão nos últimos anos.

"As Blue as Red" mostra Elisa a cantar composições suas, de Pedro da Silva Martins (dos Deolinda), Luísa Sobral (também produtora do álbum) e Joana Espadinha. Ao INSIDE, programa de música ao vivo da BLITZ, deixou um saboroso aperitivo, uma versão para voz e guitarra do single 'In and Around You'.