'This Is America', o novo vídeo de Childish Gambino, está a dar que falar - na América e não só. Esta é a abertura intensa do BLITZ MAG desta semana, que também lhe traz as mais frescas notícias do festival da Eurovisão (Cláudia Pascoal falou connosco), de outros festivais mais adiante (Super Bock Super Rock), de pesos pesados da arte elétrica (Metallica, Foo Fighters), das revelações da pop e do hip-hop contemporâneos (Post Malone, Nicki Minaj) e do rock intemporal feito por cá (entrevista com António Manuel Ribeiro, dos UHF).

Tudo no vídeo que pode ver no topo da página e na SIC Radical, sábado, às 12h30.