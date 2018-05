Cláudia Pascoal confessou em entrevista à BLITZ que tem sido difícil conciliar a sua participação no festival da Eurovisão e o arranque da sua carreira em nome próprio. A artista sobe ao palco no sábado para representar Portugal na final do festival com 'O Jardim', ao lado de Isaura, a compositora do tema.

"Agora a minha prioridade é a Eurovisão, porque Portugal está a contar comigo", disse a cantora, que assinou contrato com a editora Universal e já começou também a trabalhar no seu primeiro single em nome próprio. Veja o vídeo acima.