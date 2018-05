Quarenta anos volvidos sobre os primeiros passos dos UHF, António Manuel Ribeiro deu à BLITZ uma longa entrevista de vida e de carreira que publicaremos, na íntegra, em breve.

Neste excerto que agora divulgamos, o músico de Almada e figura de proa do rock português recorda as rivalidades com outros artistas e bandas durante o 'boom' do rock português, altura em que os UHF tiveram sucessos como 'Cavalos de Corrida' e 'Rua do Carmo'.

"Nós nunca tivemos ciúmes do Rui Veloso. Nem acho que o Rui Veloso tenha tido ciúmes dos UHF. Porquê? Porque nós éramos autênticos", afirma. Ribeiro assume, porém, a 'competição' com os Táxi. "Ainda hoje eu com o João Grande [vocalista da banda do Porto] falamos um bocado sobre isso e rimos à brava. Somos amigos. Quando o disco dos Táxi saía, eu gravava-o para uma cassete e íamos [os UHF] para cima ouvi-lo".