Mais de cinquenta anos volvidos sobre os primeiros passos dos UHF, António Manuel Ribeiro deu à BLITZ uma longa entrevista de vida e de carreira.

Neste excerto que agora divulgamos, o músico de Almada e figura de proa do rock português recorda os problemas de consumo de heroína pelos quais passaram elementos da banda ao longo da primeira década de existência da mesma. "Tive de fazer uma espécie de curso rápido de assistência. Bons músicos, gente inteligente e valiosa, mas a droga [venceu]. Começas com 50 euros no bolso e de repente estás a consumir 2000. Isto aconteceu", afirma.

A versão integral da entrevista será publicada proximamente.