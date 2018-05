Agir e Diogo Piçarra, DJ Marfox, HMB, Linda Martini, Paulo Bragança, Dead Combo, Emmy Curl, Noiserv, Sean Riley, Scott Matthew, Miguel Ângelo e Helder Moutinho: todos eles participaram no INSIDE, o programa semanal de música ao vivo da BLITZ. Ao cabo de 12 edições, fazemos um primeiro 'best of' que pode ser visto no vídeo no topo desta página.

