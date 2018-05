Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. Toda a música que interessa é analisada e dissecada pela equipa BLITZ no programa vídeo que, na sua mais recente edição, abre com o novo disco de Aurea. "Confessions" é o quarto álbum da cantora portuguesa e encontra-a num regime mais próximo da pop e mais distante da matriz soul dos discos anteriores.

Também discos novíssimos de Damien Jurado, Filho da Mãe, Peace, Eleanor Friedberger e Elisa Rodrigues são analisados por Miguel Cadete e Luís Guerra, respetivamente diretor e editor da BLITZ.

Para ver no vídeo em cima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).