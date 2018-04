Questionados sobre as reações pouco consensuais dos fãs a "Everything Now", mais recente álbum dos Arcade Fire, Will Butler e Richard Reed Parry disseram à BLITZ que têm "fãs fantásticos" e que "mesmo os que estão zangados connosco são bastante simpáticos”.

Recorde-se que os Arcade Fire atuaram no Campo Pequeno, em Lisboa, na passada segunda feira. A BLITZ falou com os dois músicos momentos antes de subirem ao palco - veja o vídeo acima.