Will Butler, dos Arcade Fire, cantarolou um verso de 'Jóga', de Björk, para explicar as diferenças entre um concerto num festival e um espetáculo em nome próprio. Recorde-se que, depois de várias atuações em grandes eventos de música, a banda canadiana se apresentou pela primeira vez "a solo" em palcos portugueses no Campo Pequeno, em Lisboa, na segunda-feira.

"São paisagens emocionais totalmente diferentes", começou por defender o músico, entoando de seguida o verso "emotional landscapes". Veja acima o resto da resposta de Will Butler e siga o link para recordar a reportagem e as melhores fotos do concerto de Lisboa.