Os mais incontornáveis novos álbuns são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. A música que interessa é analisada e dissecada pela equipa BLITZ no programa vídeo que, esta semana, abre com o novo disco de Janelle Monáe, "Dirty Computer", que conta com colaborações de Grimes, Pharrell Williams e... Brian Wilson, dos Beach Boys.

Mas passam também pelo olhar atento de Lia Pereira e Mário Rui Vieira, discos novos dos portugueses Parkinsons, o rapper do momento Post Malone, Grouper, Twin Shadow e a revelação pop britânica Anne-Marie.

Para ver no vídeo acima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).