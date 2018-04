Carolina Deslandes, que há poucos dias lançou o seu terceiro álbum, “Casa”, deu uma entrevista à BLITZ na qual revelou a origem de 'A Vida Toda', canção lançada há cerca de um ano, que obteve grande sucesso.



No dia de aniversário do seu marido, a cantora deu um concerto em Portimão e, no regresso a casa, pensou que gostaria de lhe dar um presente “que não se perdesse, não se estragasse, não envelhecesse”.

“Foi essa tristeza de ter de sair de casa no aniversário dele que me fez querer escrever e fazer-lhe uma surpresa. Então escrevi esta canção, que fala sobre como vou contar a nossa história aos nossos filhos. Como eles vão saber da felicidade que sentimos quando soubemos que íamos ser pais, de como nos apaixonámos”, conta Carolina Deslandes.



Veja acima o vídeo e leia aqui a entrevista na íntegra.