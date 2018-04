Em entrevista à BLITZ, Carolina Deslandes comentou o impacto de uma das suas novas canções, 'A Vida Toda'.



“A canção não teve um impacto imediato”, começou por explicar. “Quando eu já pensava que ninguém lhe tinha ligado muito é que as pessoas começaram a ouvi-la! E houve um dia em que senti que esta será a canção que mais me aproximou das pessoas”.



“Eu estava no Colombo e uma senhora veio a correr, abraçar-me, dizendo que estava a tentar ser mãe há não sei quantos anos, mas tinha tido muita dificuldade em engravidar. E quando saiu 'A Vida Toda', a canção e o vídeo deram-lhe muita esperança. E engravidou. E agradeceu-me, como se eu tivesse feito alguma coisa!”.



Veja acima o vídeo e veja a entrevista na íntegra aqui.