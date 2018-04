Gisela João subiu no passado sábado ao palco da Union Chapel, em Londres, para um concerto com o qual já vinha “sonhando” há muito tempo.



Para a BLITZ,a a fadista de Barcelos fez um vídeo no qual explicou que muitas vezes já pesquisara por aquela sala “incrível” no Google.



“Sempre foi um sonho [atuar aqui]”, confessa, elogiando a “cenografia natural” da Union Chapel.



No vídeo acima, Gisela João revela ainda que, antes de entrar em palco, gosta de ouvir Kanye West com Nicki Minaj. “Ela parte tudo e dá-me muita força”, diz.



A passagem de Gisela João pela Union Chapel foi documentada com entusiasmo por vários espectadores do espetáculo, no Instagram.

Amanhã, 24 de abril, Gisela João participa nas comemorações do 25 de abril. É na Praça da Liberdade, em Almada, a partir das 22h, e a entrada é livre.

Nos próximos meses, a artista portuguesa andará em digressão pela Europa. A 27, 28 e 29 deste mês atua na Bélgica, a 25 de maio na Alemanha, a 9, 10 e 11 de outubro novamente na Alemanha e a 13 do mesmo mês na Áustria. A 15 de dezembro, tem um concerto marcado no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.