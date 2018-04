Deu os primeiros passos na música há quase 35 anos nos Delfins, uma das bandas portuguesas que mais vendeu nos anos 90. Em busca de 'novas personagens e novos enredos', Miguel Ângelo lançou no início do ano o EP "Grotesco vs. A Canção".

Especialmente para o INSIDE, o programa de música ao vivo da BLITZ, Miguel Ângelo interpretou uma versão de 'Radioactivity', dos Kraftwerk, e também 'Grotesco', uma das canções do EP recente.

"A minha procura vai sempre neste sentido: quem é que ainda não fui, o que é que ainda não fiz?", esclarece o músico sobre a nova orientação. "Vou tentando chegar a personagens diferentes, enredos diferentes, ver esta vida como uma grande série televisiva com 100 temporadas", afirma, salientando também que não deseja "viver à conta do passado. Interessa-me continuar atento ao que se faz".

"Toda a cena pop é iluminada por uma luz que é mais artificial do que solar. É tudo muito igual, muito 'plagiador'. Procurei [em 'Grotesco'] uma coisa mais densa, mais sombria, que também é reflexo dos tempos: o Brexit, o Trump, a Turquia, a Frente Nacional em França, o problema de Barcelona... O 'Grotesco' fala das histórias que se esquecem e que se repetem, e de caminhos mais sombrios", conclui.

O EP de Miguel Ângelo existe em vinil e digital. Além dois 2 originais, constam uma remistura de 'A Canção' a cargo de Rui Maia e SaiR, e o instrumental da mesma.