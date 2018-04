Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. Toda a música que interessa é analisada e dissecada pela equipa BLITZ no programa vídeo que, na sua mais recente edição, abre com o novo disco de A Perfect Circle. "Eat the Elephant" marca o regresso da 'outra' banda de Maynard James Keenan, depois de 14 anos sem álbuns de originais.

Também discos novíssimos de Scott Matthew, Alexis Taylor, Galgo, Sting & Shaggy, Filipe Sambado, Thievery Corporation e Carolina Deslandes são analisados por Lia Pereira e Mário Rui Vieira, jornalistas da BLITZ.

Para ver no vídeo em cima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).